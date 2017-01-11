Алиханов выделил восемь миллионов на утепление детского сада в Озёрске

В среду, 11 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выделил восемь миллионов рублей детскому саду в Озёрске. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в район.



"Внутри [детского сада] довольно холодно, несмотря на то что топится. Где-то 15 градусов всего в музыкальном зале. Я принял решение помочь и выделил им средства — порядка восьми миллионов на ремонт фасада, на утепление, чтобы дети могли себя нормально чувствовать, потому что они там обкладываются коврами, ещё чем-то", — сообщил врио губернатора.



Алиханов добавил, что по поводу этой проблемы к нему обратились как родители воспитанников учреждения, так и депутаты. Во время рабочей поездки у него появилась возможность посетить детский сад.



"Садик интересный. Я так понимаю, весь город он обслуживает, там порядка двухсот с лишним детей. Ясельная группа. В общем так, неплохо", — оценил врио главы региона работу учреждения.