Алиханов выделил восемь миллионов на утепление детского сада в Озёрске
В среду, 11 января, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выделил восемь миллионов рублей детскому саду в Озёрске. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в район.
"Внутри [детского сада] довольно холодно, несмотря на то что топится. Где-то 15 градусов всего в музыкальном зале. Я принял решение помочь и выделил им средства — порядка восьми миллионов на ремонт фасада, на утепление, чтобы дети могли себя нормально чувствовать, потому что они там обкладываются коврами, ещё чем-то", — сообщил врио губернатора.
Алиханов добавил, что по поводу этой проблемы к нему обратились как родители воспитанников учреждения, так и депутаты. Во время рабочей поездки у него появилась возможность посетить детский сад.
"Садик интересный. Я так понимаю, весь город он обслуживает, там порядка двухсот с лишним детей. Ясельная группа. В общем так, неплохо", — оценил врио главы региона работу учреждения.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.