"Это безумие": Лужков об утилизационном сборе на сельхозтехнику

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в среду, 11 января, во время рабочего выезда врио губернатора Калининградской области в Озёрский район назвал безумием сбор утилизационного налога на сельхозтехнику.



Отвечая на вопрос о предложении регионального правительства в рамках закона о Калининградской области отменить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, он ответил, что такая мера очень важна. По словам Лужкова, фермеры, которые приобретают технику, ограниченны в средствах.



"А тут ещё навалили на покупку тяжелой техники утилизационные сборы, которые государство должно собирать через 15 лет после покупки этой техники. Это безумие. По существу, государство своим решением привело к тому, что приобретать новую технику стало сложнее. Это абсолютно неправильная мера", — заявил Лужков.



Фермер отметил, что если руководству области удастся решить указанный вопрос, то это принесёт пользу.