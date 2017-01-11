"Твой Бро": как пройдёт в Калининграде всероссийская физико-техническая контрольная
12 февраля во всей стране пройдёт контрольная, на которой проверить свои знания по математике, информатике и физике сможет любой желающий. В Калининграде площадкой для акции выступит БФУ им. Канта. "Твой Бро" рассказывает, как оказаться в числе участников, и предлагает пройти собственный экспресс-тест на уровень знаний в перечисленных дисциплинах.
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