"Твой Бро": как пройдёт в Калининграде всероссийская физико-техническая контрольная

12 февраля во всей стране пройдёт контрольная, на которой проверить свои знания по математике, информатике и физике сможет любой желающий. В Калининграде площадкой для акции выступит БФУ им. Канта. "Твой Бро" рассказывает, как оказаться в числе участников, и предлагает пройти собственный экспресс-тест на уровень знаний в перечисленных дисциплинах.