Калининградка 10 лет боролась с УК из-за еле тёплой воды и победила

Калининградка отсудила у управляющей компании 60 тысяч рублей за недостаточно горячую воду. Как пишет "АиФ-Калининград", после многих лет борьбы женщина всё-таки добилась, чтобы суд признал: услуга была ненадлежащего качества, а значит, уплаченные по тарифу деньги клиентке надо вернуть.



Жительница дома по улице Горького пыталась добиться, чтобы из крана текла горячая, а не чуть тёплая вода, с 2007 года. Шесть лет она регулярно обращалась в управляющую организацию и другие государственные органы. В итоге выяснилось, что один из соседей установил у себя в ванной полотенцесушитель, который мешал нормальному функционированию системы водоснабжения.



Хозяйка пострадавшей квартиры потребовала от УК сделать перерасчёт платы за горячее водоснабжение, но компания отказала. Тогда женщина просто перестала платить за эту услугу.



Управляющая компания обратилась в суд, который постановил взыскать с должницы 58 419 рублей 21 копейку (долг образовался с декабря 2014 года). Выплатив задолженность, женщина подала ответный иск и выиграла суд.



Теперь УК своими силами и за свой счёт должна обеспечить нормативное горячее водоснабжение квартиры и выплатить убытки — 58 419 рублей 21 копейку.