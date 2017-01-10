В Калининграде собирают средства четырёхлетнему мальчику с нарушением слуха

Фонд "Берег надежды" собирает средства четырёхлетнему Владику Хохленко на поездку в Санкт-Петербург для настройки ушного импланта. Информация об этом размещена на сайте фонда.
Это протез, необходимый в тех случаях, когда при потере слуха пациенту недостаточно просто носить слуховой аппарат. Его удалось установить благодаря финансовой помощи неравнодушных людей.
Сейчас Владику необходимо поехать в Санкт-Петербург, чтобы провести очередную настройку импланта. На дорогу к месту лечения и на комплектующие к импланту необходимо собрать 40 тыс. рублей.
Узнать, как помочь Владику можно на сайте фонда.
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