В Калининграде собирают средства четырёхлетнему мальчику с нарушением слуха

Фонд "Берег надежды" собирает средства четырёхлетнему Владику Хохленко на поездку в Санкт-Петербург для настройки ушного импланта. Информация об этом размещена на сайте фонда.

Это протез, необходимый в тех случаях, когда при потере слуха пациенту недостаточно просто носить слуховой аппарат. Его удалось установить благодаря финансовой помощи неравнодушных людей.

Сейчас Владику необходимо поехать в Санкт-Петербург, чтобы провести очередную настройку импланта. На дорогу к месту лечения и на комплектующие к импланту необходимо собрать 40 тыс. рублей.

Узнать, как помочь Владику можно на сайте фонда.