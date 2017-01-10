В мэрии Калининграда составили график летних отключений горячей воды

|
№ п/п
|
Объект
|
Срок
|
1
|
РТС "Северная"
|
с 28.07.2017 по 08.08.2017
|
2
|
РТС "Красная"
|
с 24.05.2017 по 06.06.2017
|
3
|
РТС "Восточная"
|
с 05.07.2017 по 18.07.2017
|
4
|
РТС "Южная"
|
с 24.05.2017 по 06.06.2017
|
5
|
РТС "Цепрусс"
|
с 10.05.2017 по 23.05.2017
|
6
|
РТС "Балтийская"
|
с 14.06.2017 по 27.06.2017
|
7
|
Котельная пос. Прибрежного
|
с 14.06.2017 по 27.06.2017
|
8
|
Котельная пос. им. А. Космодемьянского
|
с 12.07.2017 по 25.07.2017
|
9
|
Котельная ООО "Торгово-птицеводческая компания "Балтптицепром"
|
с 02.08.2017 по 15.08.2017
|
10
|
РТС "Горького, 166"
|
с 16.08.2017 по 29.08.2017
|
11
|
Котельная пос. Чкаловск
|
с 02.08.2017 по 15.08.2017
|
12
|
Котельная ООО "Комфорт сервис"
|
с 03.07.2017 по 16.07.2017
|
13
|
Котельная ОАО "Запводпроект"
|
с 03.07.2017 по 16.07.2017
|
14
|
Котельные обособленного подразделения "Калининградское" АО "ГУ ЖКХ":
- ул. Коммунистическая
- просп. Советский
- ул. Стрелецкая
- ул. Артиллерийская
|
с 01.06.2017 по 14.06.2017
с 01.06.2017 по 14.06.2017
с 01.06.2017 по 14.06.2017
с 01.06.2017 по 14.06.2017
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