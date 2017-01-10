В мэрии Калининграда составили график летних отключений горячей воды

В администрации Калининграда определились с графиком летних отключений горячей воды. График на 2017 год опубликовала пресс-служба мэрии.



Сообщается, что собственники или законные владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в сводном годовом плане ремонта, обязаны уведомить граждан о предстоящем отключении заблаговременно, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ограничения.



Сводный план ремонта источников тепловой энергии на 2017 год