Путин наградил четверых сотрудников администрации Калининграда
В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин наградил грамотами и благодарностями нескольких калининградцев (сотрудников мэрии).
Как сообщили в мэрии, "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" начальник управления комитета экономики, финансов и контроля администрации Наталья Баранова получила Почетную грамоту Президента Российской Федерации.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Наталье Дмитриевой — заместителю главы администрации, председателю комитета экономики, финансов и контроля администрации, а также Ирине Воробьевой — управляющему делами администрации.
Благодарность получил также начальник управления ЗАГС Анатолий Булкин.
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