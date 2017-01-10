В Музей Мирового океана привезли скелет серого кита (фото)
Фото Музея Мирового океана с "Фейсбука"
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В калининградский Музей Мирового океана прибыл новый экспонат — скелет серого кита. Об этом представители музея сообщили в соцсети "Фейсбук".
"Спасибо огромное всем тем, кто целый год активно сотрудничал и участвовал в данном проекте! Разгружаем-загружаем... а впереди у нас ещё столько работы!" — делятся эмоциями сотрудники.
Согласно данным, размещённым на сайте госзакупок
, экспонат прибыл в Калининград из Санкт-Петербурга (а туда — из Владивостока). Доставляли его паромом через Балтийск.
Общий вес контейнера оказался более 80 кг. Скелет соберут из 82 фрагментов.
Кроме того, в музей прибыли и кости скелета белухи.
Оба новых скелета после сборки будут выставлены в корпусе "Планета океан", который пока строится.
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