В Музей Мирового океана привезли скелет серого кита (фото)

В калининградский Музей Мирового океана прибыл новый экспонат — скелет серого кита. Об этом представители музея сообщили в соцсети "Фейсбук".



"Спасибо огромное всем тем, кто целый год активно сотрудничал и участвовал в данном проекте! Разгружаем-загружаем... а впереди у нас ещё столько работы!" — делятся эмоциями сотрудники.



Согласно данным, размещённым на сайте Согласно данным, размещённым на сайте госзакупок , экспонат прибыл в Калининград из Санкт-Петербурга (а туда — из Владивостока). Доставляли его паромом через Балтийск.



Общий вес контейнера оказался более 80 кг. Скелет соберут из 82 фрагментов.



Кроме того, в музей прибыли и кости скелета белухи.



Оба новых скелета после сборки будут выставлены в корпусе "Планета океан", который пока строится.