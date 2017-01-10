Суд продлил срок домашнего ареста Улюкаева до середины апреля

Басманный суд Москвы продлил до 15 апреля срок домашнего ареста экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Елена Ленская огласила постановление, удовлетворяющее ходатайство следствия.
Напомним, Алексея Улюкаева задержали
в ночь на 15 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн долларов за одобрение продажи акций "Башнефти" компании "Роснефть". Экс-министр был помещён под домашний арест.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время пресс-конференции 15 декабря назвал дело Улюкаева исключительно печальным событием.
В конце ноября суд наложил арест на всю недвижимость Улюкаева в Смоленской области.
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