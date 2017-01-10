Опрос: треть россиян не обсуждают в семье сексуальные проблемы, и только 2% — политику
Многие россияне не готовы обсуждать в семьях сексуальные проблемы и самоубийство. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра
".
Так, треть участников опроса (33%) не готовы обсуждать сексуальные проблемы в принципе, и не только с родными, но даже со знакомыми.
15% респондентов наложили табу на тему самоубийств.
Интересно, что ещё 7% россиян в семьях не готовы говорить о смерти или тяжёлой болезни близких и событиях, которые уже нельзя изменить или исправить.
5% респондентов считают неприемлемым обсуждение в семье вопросов религии вообще и веры в частности.
О бедности (своей и чужой) не готовы говорить 4%.
3% россиян не обсуждают в семьях вопросы экономики страны, и только 2% не говорят о политике.
47% опрошенных отметили, что в их семьях нет запретных тем.
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