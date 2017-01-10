Медведев поручил главам регионов сохранить меры поддержки в связи с рождением детей

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил главам регионов обратить особое внимание на сохранение мер поддержки семей в связи с рождением детей. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в кабмине.



"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей", — указали в правительстве.



Поручение было дано по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, которое прошло в конце декабря.



Ранее Ранее сообщалос ь, что в Калининграде депутаты областной думы поддержали идею ужесточения правил получения пособия на родившегося ребёнка. Правительство региона планировало сэкономить за счёт этого порядка 1,5 млн рублей.