Медведев поручил главам регионов сохранить меры поддержки в связи с рождением детей
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил главам регионов обратить особое внимание на сохранение мер поддержки семей в связи с рождением детей. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в кабмине.
"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей", — указали в правительстве.
Поручение было дано по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов, которое прошло в конце декабря.
Ранее сообщалос
ь, что в Калининграде депутаты областной думы поддержали идею ужесточения правил получения пособия на родившегося ребёнка. Правительство региона планировало сэкономить за счёт этого порядка 1,5 млн рублей.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в конце декабря пообещал
пересмотреть принятые в декабре этого года решения о сокращении социальных выплат калининградским семьям с детьми.
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