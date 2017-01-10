В Калининграде сдали в эксплуатацию участок отремонтированного Солнечного бульвара
В Калининграде завершился первый этап работ по реконструкции Солнечного бульвара. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил
заместитель министра транспорта Наколай Асаул.
Он рассказал, что строительство велось на участке протяжённостью в полкилометра. Там обновили полотно улицы, ливнёвую канализацию и наружное освещение. Близлежащая территория была благоустроена.
Николай Асаул отметил, что объект уже введён в эксплуатацию
"Казалось бы, мелочь в масштабах страны, но это именно часть общей программы проведения ЧМ. Это часть того, по чему будут оценивать качество подготовки к чемпионату. Ну а жители получили новую современную улицу", — заявил Асаул.
Ранее сообщалось
, что на инженерное обустройство территории Солнечного бульвара, который ведёт к строящемуся в Калининграде стадиону ЧМ-2018, направят 1,3 млрд рублей. Ремонт бульвара производится в городе в рамках подготовки к мундиалю. До начала работ на указанной улице снесли торговые павильоны, которые мешали реконструкции.
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