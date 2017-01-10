В Калининграде сдали в эксплуатацию участок отремонтированного Солнечного бульвара

В Калининграде завершился первый этап работ по реконструкции Солнечного бульвара. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил заместитель министра транспорта Наколай Асаул.



Он рассказал, что строительство велось на участке протяжённостью в полкилометра. Там обновили полотно улицы, ливнёвую канализацию и наружное освещение. Близлежащая территория была благоустроена.



Николай Асаул отметил, что объект уже введён в эксплуатацию



"Казалось бы, мелочь в масштабах страны, но это именно часть общей программы проведения ЧМ. Это часть того, по чему будут оценивать качество подготовки к чемпионату. Ну а жители получили новую современную улицу", — заявил Асаул.