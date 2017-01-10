В США прогнозируют резкое увеличение конфликтов между странами в ближайшие пять лет
Национальная разведка США прогнозирует значительное увеличение конфликтов между странами, а также внутри них в ближайшие пять лет. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Российская газета"
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По данным агентства, причиной конфликтов станут национализм и антиглобализм, которые приведут человечество к "тёмному будущему". Основная террористическая угроза, по мнению экспертов, будет исходить от террористов-одиночек и небольших групп фанатиков.
Среди основных мировых проблем специалисты также выделили рост разрыва в доходах разных групп населения Земли, а также изменения климата. Кроме того, в Нацразведке США отметили в качестве проблемных стран Россию и Китай, которые становятся более "напористыми".
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