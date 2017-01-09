На стоянке у "Вестера" на Советском проспекте грузовик устроил дрифт (видео)

В Калининграде грузовая машина на парковке у супермаркета "Вестер" на Советском проспекте устроила дрифт.

В это время стоянка была пустой, поэтому единственной угрозой для дрифтера оставался столб посередине. Но к счастью для любителя острых ощущений, никаких происшествий не произошло.

Грузовая машина в течение нескольких минут кружила по площадке, и попала в объективы камеры других автомобилистов.