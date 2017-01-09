Источник: Калининградское УМВД возглавил московский полковник

Управление МВД по Калининградской области возглавил полковник Михаил Илларионов. Об этом Клопс.Ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Официальное представление нового начальника регионального УМВД намечено на 16 января, однако Илларионов уже прибыл в Калининград для ознакомления с делами.

Ранее Михаил Илларионов занимал одну из руководящих должностей в Главном управлении собственной безопасности МВД России.

Как ранее сообщалось в СМИ, московский полковник должен был еще в октябре 2016 года прибыть в регион для вступления в новую должность, однако по каким-то причинам решение о назначении отложили на несколько месяцев. Отметим, что до официального вступления в должность, Илларионову предстояло пройти аттестацию у министра МВД РФ.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на данный момент не располагают информацией о назначении нового главы ведомства.