Источник: Калининградское УМВД возглавил московский полковник
Фото Александра Подгорчука из архива Клопс.Ru
Управление МВД по Калининградской области возглавил полковник Михаил Илларионов. Об этом Клопс.Ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Официальное представление нового начальника регионального УМВД намечено на 16 января, однако Илларионов уже прибыл в Калининград для ознакомления с делами.
Ранее Михаил Илларионов занимал одну из руководящих должностей в Главном управлении собственной безопасности МВД России.
Как ранее сообщалось
в СМИ, московский полковник должен был еще в октябре 2016 года прибыть в регион для вступления в новую должность, однако по каким-то причинам решение о назначении отложили на несколько месяцев. Отметим, что до официального вступления в должность, Илларионову предстояло пройти аттестацию у министра МВД РФ.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на данный момент не располагают информацией о назначении нового главы ведомства.
Напомним, в начале июня 2016 года президент Владимир Путин подписал указ
об освобождении от занимаемой должности главы УМВД Калининградской области генерал-лейтенанта Евгения Мартынова. Сейчас врио начальника УМВД по Калининградской области является полковник юстиции Сергей Кадыков.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.