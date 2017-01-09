Осталось много вопросов: "Твой Бро" побывал на спектакле о Рудольфе Нуриеве

6 января в театре эстрады Янтарь Холл давали "Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуриева". Спектакль-монолог о великом артисте балета, в котором было совсем немного балета, оставил много вопросов. Причем не к увиденному, а скорее к неувиденному.
Спектакль анонсировали как драматический с участием артистов балета, что вполне предсказуемо привлекло самую интеллигентную публику. Зал наполняли дамы и господа почтенного возраста, культурная молодежь и просто любители притягательной личности знаменитого танцовщика, всем своим видом демонстрирующие, что они способны оценить самое высокое искусство.
На сцене весьма аскетичные декорации – передвигаемый дверной проем, фортепиано, и гора обуви. Сразу понятно, что главным тут будет человек, в данном случае Сергей Янковский в роли Рудольфа Нуриева. Спектакль-монолог подробно рассказывает о советской истории великого русского танцора в Уфе до его побега в Париж. Подробно о тех событиях и впечатлениях, которые сформировали характер Рудольфа: его беседы с отцом и матерью, молитвы, и конечно, первое посещение театра. Потом было Ленинградское хореографическое училище имени Агриппины Вагановой (сегодня Академия русского балета им. А.Г. Вагановой – прим. ред), первые гастроли в Париже, которые и стали судьбоносными. В спектакле есть не только нищий быт и труд репетиций танцовщика, но и волшебство балетного искусства, за которое отвечали солисты балета Мариинского и Михайловского театров, демонстрируя отрывки из великих русских балетных спектаклей, таких как "Кармен" и "Лебединое озеро". Жаль, тем не менее, что таких отрывков было совсем немного.
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