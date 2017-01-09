"Коммерсант" приостановил выпуск еженедельников "Деньги" и "Власть"

Издательский дом "Коммерсант" приостановил выпуск еженедельных журналов "Власть" и "Деньги". Об этом сообщает "Секрет фирмы".



Сотрудники журнала "Деньги" написали о приостановке выпуска в социальных сетях. Руководство издательского дома сообщило им, что соответствующее решение было принято в декабре прошлого года. Причиной приостановки является падение доходов от рекламы.



Шеф-редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев рассказал, что окончательное решение о закрытии журнала пока не принято. Он отметил, что вопрос о закрытии журналов обсуждается на протяжении уже пяти лет, но пока ничего не меняется.



Еженедельник "Деньги" выпускается с 1994 года, в журнал "Власть" — с 1992 года. Последние номера изданий вышли 26 декабря.