Во вторник в Калининградской области в очередной раз проверят сирены
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области
Очередная проверка сирен в Калининградской области пройдёт во вторник. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 10 января, в 11 часов утра, в областном центре и в административных центрах городских округов и районов области будут включены уличные сирены для проверки их работоспособности.
Кратковременное звучание сигнала "Внимание всем" не предусматривает никаких действий населения.
Напомним, в декабре "Страна Калининград" проверила
доступность подземных убежищ в регионе.
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