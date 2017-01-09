Во вторник в Калининградской области в очередной раз проверят сирены

Очередная проверка сирен в Калининградской области пройдёт во вторник. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 10 января, в 11 часов утра, в областном центре и в административных центрах городских округов и районов области будут включены уличные сирены для проверки их работоспособности.



Кратковременное звучание сигнала "Внимание всем" не предусматривает никаких действий населения.