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Главная Новости Общество

Социологи: жители западных стран боятся, что мировой войны не избежать

08 января 201715:43
  2672 8
  • Фото с сайта structure.mil.ru
Фото с сайта structure.mil.ru
Жители западных стран считают, что мир находится на грани третьей мировой войны. Как передаёт РИА Новости, таковы результаты исследования, проведённого компанией YouGov.
 
В соцопросе приняли участие девять тысяч человек из девяти стран, в том числе из США, Франции и Великобритании. 
 
В США более половины опрошенных - 64% - считают, что третья мировая война наступит. В обратном уверены лишь 15% американцев. В Великобритании цифры оказались схожими: 61% опрошенных верит, что война близко, и 19% полагаются на мирный сценарий.
 
По словам представителя компании, проводившей опрос, страх войны сильнее всего проявляется у американцев и французов, однако причины у них разные. У граждан США это чувство неопределённости по поводу политики нового президента Дональда Трампа. А французы боятся другой угрозы - терактов: 81% опрошенных считают, что страну ждут новые атаки. Также опрошенные отметили страх военной угрозы со стороны России: её боятся 71% британцев и 59% американцев.
 
 

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8 комментариев Правила комментирования

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W oczekiwaniu na decyzię Wojewody
W oczekiwaniu na decyzię Wojewody #
08 января 201715:49
Блин, а Поляки то не знают. Пойду расскажу.
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Prist
Prist #
08 января 201715:54
Да "типун им на язык!" Не дай бог............
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romeo
eo rom #
08 января 201716:38
Жители западных стран считают, что мир находится на грани третьей мировой войны.

Сами нагнетают, наполняют Польшу и Прибалтику штатовскими вояками и наступательным вооружением, а потом начинают опасаться войны.

В натуре, Чехов  - ружье на стене в первом акте, обязательно выстрелит в третьем! Как-то так...
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Darth Sidius1973
Darth Sidius1973 #
08 января 201717:13
Даёшь Экстерминатус!
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Сухов
Сухов #
08 января 201717:46
Это не против российской армии, это против возможных внутренних немецко-польских движух.
Те кто в теме это прекрасно знают
Но полякам от этого конечно не легче
PS по поводу 87 танков которые сгрузили в Германии..
В Кубинке их больше.. 
А в пунктах консервации.. со счета собьются
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Сухов
Сухов #
08 января 201717:56
Кстати по сообщению Deutsche Welle американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS).

так что можно сделать еще один вывод  для чего войска перебрасывают-  это коллекторы для обеспечения иска ))
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In_sider
In_sider #
08 января 201718:01
Это закономерность жизнедеятельности всех диктатур. Чем старее становится диктатор, тем больше личных фобий, которые он трансформирует в зомбирование и запугивание населения, на котором бессовестно паразитирует и которое разнузданно грабит. Заканчивается все одинаково - свержением оборзевшего диктатора и резней его воровского окружения и опричнины.
Опасность здесь в том, что часто гибнет немало ни в чем не повинного населения, а до основания разграбленная страна трещит по швам и разваливается в кровавых междоусобных распрях.
Поэтому диктаторы - это всегда государственные преступники, как и их преступное окружение и то преступное силовичье, которое защищает их от угнетаемого ими населения.
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Alibaba
Alibaba #
08 января 201721:31
до тех пор, пока эти самые жители западных стран будут жить чужими мозгами, они будут бояться.
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