Социологи: жители западных стран боятся, что мировой войны не избежать

Жители западных стран считают, что мир находится на грани третьей мировой войны. Как передаёт РИА Новости , таковы результаты исследования, проведённого компанией YouGov.

В соцопросе приняли участие девять тысяч человек из девяти стран, в том числе из США, Франции и Великобритании.

В США более половины опрошенных - 64% - считают, что третья мировая война наступит. В обратном уверены лишь 15% американцев. В Великобритании цифры оказались схожими: 61% опрошенных верит, что война близко, и 19% полагаются на мирный сценарий.

По словам представителя компании, проводившей опрос, страх войны сильнее всего проявляется у американцев и французов, однако причины у них разные. У граждан США это чувство неопределённости по поводу политики нового президента Дональда Трампа. А французы боятся другой угрозы - терактов: 81% опрошенных считают, что страну ждут новые атаки. Также опрошенные отметили страх военной угрозы со стороны России: её боятся 71% британцев и 59% американцев.