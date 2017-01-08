The Times: в 2020 году жители Земли смогут наблюдать за появлением новой звезды

В 2022 году жители планеты смогут невооруженным глазом увидеть рождение новой звезды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Times

Как пояснили изданию американские астрономы, звезда появилась в небе после столкновения двух небесных тел ещё в третьем веке. Но свет от вспышки добирался до Земли около 1,8 тысячи лет. При этом вспышка может оказаться настолько сильной, что станет одним из самых ярких объектов на ночном небе на несколько дней.

Располагается новое светило в созвездии Лебедя. По оценке астрономов, жители Земли смогут увидеть его в 2022 году.