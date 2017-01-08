На озере Шенфлиз "морж" на коньках прыгнул в прорубь (видео)

В воскресенье, 8 января, участники клуба "Янтарные моржи" устроили традиционное массовое купание. Об этом сообщают очевидцы.

Один из самых активных членов клуба Кирилл Порошин перед прыжком в ледяную воду решил прокатиться на коньках. После этого последовало, собственно, погружение.

По словам очевидцев, прыжок, который запечатлён на видео, Кирилл выполнял уже в третий раз "на бис".