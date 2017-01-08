27 видов чая и рождественский бургер: "Твой Бро" о последнем дне ярмарки зимних напитков в Светлогорске

Традиционная ярмарка от команды Kaliningrad Street Food, как и год назад, расположилась на площади перед светлогорским театром эстрады "Янтарь-холл". В один из дней ее работы "Твой Бро" съездил туда и даже не заметил сурового мороза. Коротко рассказываем, почему вам стоит наведаться туда в последний день работы ярмарки.

Нетрудно догадаться, что главное, зачем стоит отправиться в Светлогорск – это, собственно, напитки. Тем более без них выдержать гремучую смесь мороза, льда и балтийского ветра довольно сложно. Впечатлиться есть чем: почти 20 проектов приготовили для вас 11 видов глинтвейна, 8 видов кофе, одна медовуха (но зато литовская), 27 видов чая (15 из них — у "Самовара"), 2 вида пива (холодное литовское и горячее локальное от English Bar), один сбитень, 4 вида пуншей, всего один вариант выпить шампанского и, конечно же, одна сыть с лимоном, что бы это ни значило.