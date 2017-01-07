Как в зимней сказке: в калининградской области променады приморских городов покрылись льдом (фото)

#konigsberg #kaliningrad #kld #sea #море #зеленоградск #калининград #photographer #photography #photo #photooftheday #welovekaliningrad
Фото опубликовано Виктория (@viktoryaa__)
Хоть и Европа, но зима по-Русски. #МояСтрана #КалининградскаяОбласть 🇷🇺
Фото опубликовано Илья Новодворский 🇷🇺 (@novodvorsky_iliya)
Сосульки🌊❄🌊#калининградскаяобласть #kaliningradru #balticsea #kaliningradlife #keniggram #kenigtoday #welovekaliningrad
Фото опубликовано @_irina26.01_
уже столько фоток этой арки накопилось #kaliningrad #welovekaliningrad #konig #konigsberg #зеленоградск #калининград #море #canon
Фото опубликовано Виктория (@viktoryaa__)
#Repost @vovaka1981 with @repostapp ・・・ Frozen in Zelenogradsk, 060117, #allbeauty_addiction #earth_shotz #exceptional_pictures #loves_united_russia #kaliningrad #leefilters #landscape_captures #canonrussia #special_shots #ig_shotz_le #sunsetsrussia #magicpict # #landscape_russia #klops #kaliningrad #news #kenigsberg #клопс #новости #калининград
Фото опубликовано Klops.ru/Калининград (@klops.ru)
#Repost @olaanatola with @repostapp ・・・ #январь #зима❄️ #балтика #море #волны #balticsea #seaview #klops #kaliningrad #news #kenigsberg #клопс #новости #калининград
Фото опубликовано Klops.ru/Калининград (@klops.ru)
#Repost @kochetkovaaaaaaa with @repostapp ・・・ Сказочно- заледенелый Зеленоградск ❄❄🌊🌊❄❄ #klops #kaliningrad #news #kenigsberg #клопс #новости #калининград #2017 #winter #frost #zelenogradsk #cranz
Фото опубликовано Klops.ru/Калининград (@klops.ru)
Лёд повсюду❄️☃️🌊 #сахарнаяглазурь#жутькаккрасиво #зима❄️ #новыйгод2017 #балтийскоеморе #зеленоградск#balticsea🌊#сказка
Видео опубликовано @victory589
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