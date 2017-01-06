Как правильно отмечать Рождество: интервью "Твой Бро" с отцом Святославом

Уже сегодня в ночь к нам придёт чудесный христианский праздник — Рождество Христово. Каков его сакральный смысл, как к нему готовиться и чем украшают храм на Рождество — "Твои Бро" узнал у отца Святослава. А вам предлагаем посмотреть на Кафедральный собор Христа Спасителя нашими глазами — в таинственном праздничном убранстве.

Отец Святослав, Рождество является главным христианским праздником?

Самый главный праздник в православной церкви — это Пасха. Светлое Христово Воскресение. Время, когда Христос победил смерть. А Рождество — один из двенадцати праздников. Тоже очень важный, ведь в этот день мы вспоминаем Боговоплощение — удивительнейшее событие, положившее начало Новой эре.

Для чего Христос воплотился на земле? Чтобы исцелить человеческую природу — через Жертву на кресте победить ту смертельную духовную и телесную болезнь, которой болеет все человечество после грехопадения Адама и Евы.