"Твой Бро" рассказал о новом формате ресторанной премии "Пумперникель"

В формате главной ресторанной премии Калининградской области "Пумперникель" произошли кардинальные изменения. "Твой Бро" подводит итоги года, вспоминает историю премии и рассказывает, как проходит новый розыгрыш.

Сперва вспомним о двух наиболее значительных явлениях мировой фуд-индустрии, их истории и эволюции.

У каждой кулинарной награды или ресторанного гида своя история, подчас неожиданная и полузабытая. Вряд ли французский шеф-повар Бернар Луазо, покончивший в 2003 году жизнь самоубийством на фоне слухов о снижении рейтинга его ресторана в гиде Michelin с трех до двух звезд, думал о том, что награды - это дело преходящее. И уж точно он не задумывался о том, что ресторанный гид, который изначально создавался как справочник по автозаправкам и прочим шиномонтажкам, может стать штукой судьбоносной. Трагедия началась с борьбы Луазо с фьюжн-кухней, ставшей необычайно распространенной в Европе в 90-е и 00-е. Луазо критиковал тренд, а многие коллеги считали его старомодным. В общем, типичный конфликт физиков и лириков, но вскоре после этого Луазо выстрелил из ружья себе в рот. Эта история, кстати, обыгрывается в мультфильме "Рататуй".