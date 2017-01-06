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Главная Новости Общество

"Твой Бро" рассказал о новом формате ресторанной премии "Пумперникель"

10:52
  581 0
  • Фото с сайта "Твой Бро"
Фото с сайта "Твой Бро"
В формате главной ресторанной премии Калининградской области "Пумперникель" произошли кардинальные изменения. "Твой Бро" подводит итоги года, вспоминает историю премии и рассказывает, как проходит новый розыгрыш.
 
Сперва вспомним о двух наиболее значительных явлениях мировой фуд-индустрии, их истории и эволюции.
 
У каждой кулинарной награды или ресторанного гида своя история, подчас неожиданная и полузабытая. Вряд ли французский шеф-повар Бернар Луазо, покончивший в 2003 году жизнь самоубийством на фоне слухов о снижении рейтинга его ресторана в гиде Michelin с трех до двух звезд, думал о том, что награды - это дело преходящее. И уж точно он не задумывался о том, что ресторанный гид, который изначально создавался как справочник по автозаправкам и прочим шиномонтажкам, может стать штукой судьбоносной. Трагедия началась с борьбы Луазо с фьюжн-кухней, ставшей необычайно распространенной в Европе в 90-е и 00-е. Луазо критиковал тренд, а многие коллеги считали его старомодным. В общем, типичный конфликт физиков и лириков, но вскоре после этого Луазо выстрелил из ружья себе в рот. Эта история, кстати, обыгрывается в мультфильме "Рататуй".
 
Читать дальше на сайте "Твой Бро".
 

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