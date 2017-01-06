На Рождество в храме Христа Спасителя будут бесплатно раздавать евангелие (расписание служб)

В Рождественский сочельник, 6 января, и на Рождество, 7 января, каждый желающий сможет бесплатно получить святое евангелие или евангелие от Марка с комментариями. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Приходские консультанты Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде будут предлагать их в рамках акции "Святое Евангелие в каждый дом".

Праздничное богослужение в Кафедральном соборе состоится:

6 января 18:00 - Всенощное бдение

7 января 00:00 - Божественная литургия

10:00 - Поздняя Божественная литургия