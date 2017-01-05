Подопечные центра "Верю в чудо" поиграли в наноснежки в Светлогорске

Подопечные благотворительного центра "Верю в чудо" смогли поиграть в наноснежки на новогоднем празднике "Новый робогод" в театре эстрады "Янтарь-холл". Об этом сообщает пресс-секретарь врио главы региона.
Такую возможность получили дети с онкологическими, генетическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Ребята посетили шоу, организованное Московским технологическим институтом. Они отправились в путешествие во времени с Дедом Морозом, Снегурочкой, добрым учёным и его помощниками — квадрокоптерами и разумными роботами. Дети поиграли наноснежками, узнали, что такое вихревые ускорители, и помогли героям зажечь ёлку.
Билеты на праздник лично передал врио губернатора области Антон Алиханов. Он отметил, что поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — важное направление социальной политики правительства региона.
"Мы традиционно проводим новогодние мероприятия для детей из приёмных и многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников приютов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Праздничные представления организованы во всех муниципалитетах области. В период новогодних каникул в них примут участие почти 20 тысяч ребят. В этом году к ним присоединятся подопечные центра "Верю в чудо".
По словам Алиханова, за 9 лет существования центра "Верю в чудо" его волонтёры помогли 2,5 тысячи детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.
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