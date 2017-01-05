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"Спасайте себя сами": пассажиры рассказали, как провели двое суток в "Храброво"

16:05
  5865 2
  • Фото очевидца
Фото очевидца
В четверг утром, после того, что произошло, аэропорт "Храброво" возобновил работу. Пассажиры, которые не смогли улететь накануне, вернулись в залы ожидания. О том, что там происходит до сих пор, они сообщают в социальных сетях.
 
После отмены и переноса авиарейсов часть пассажиров авиакомпании расселили в гостиницы. Однако очень скоро все номера оказались занятыми. В аэропорту осталось немало людей.
 
Ближе к ночи на помощь пришли неравнодушные жители области, которые предложили им ночлег и еду. Первой откликнулась калининградка Юлия Щербинина. Она разместила в социальных сетях сообщение о том, что готова принять у себя две семьи с детьми, и призвала последовать своему примеру других.
 
 
Ещё одна калининградка, Кристина, решившая помочь, рассказала: "Приехали в аэропорт уже ночью. Там было достаточно много народа. Сколько именно, сложно сказать, но были даже с детьми. Юлия и сотрудник аэропорта ходили и спрашивали, кому нужна помощь, и распределяли людей. К себе мы пригласили троих питерцев. Они рассказали, что не знали, куда обращаться. Их вечерний рейс "Аэрофлота" задержали. Ребята пытались дозвониться в авиакомпанию, но никакой информации им не предоставили".
 
Гостья Калининграда Ирина Иванова, напротив, оказалась в числе тех, кому этот ночлег был очень нужен: "Спасибо волонтёрам за приют. Будем помнить. В аэропорту не кормили. Не размещали в 3 часа ночи. Сказали: "Спасайте себя сами". Очень холодно было в аэропорту. В гостиницы звонили: все заняты!".
 
Однако некоторым пассажирам пришлось ночевать в аэропорту. Многие из них жаловались на неудобства, холод и то, что невозможно было поспать.
 
Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта, вся возможная помощь была оказана. Предоставлено горячее питание и вода. Расселением же по гостиницам со своей стороны должны были заниматься авиакомпании.
 
Утром в залах ожидания началось столпотворение. Все, кто уезжал, вернулись в надежде, что рейс состоится.
 
 
Однако то, как был организован процесс распределения пассажиров на рейсы, вызвал их недовольство.
 
 
Количество людей отметила и калининградка Екатерина Голубятникова, прилетевшая из Домодедово.
 
"Добралась, несмотря на 4-часовой сон после нескольких часов в Домодедово, на боль в ушах после перелёта и жёсткую посадку…Я до последнего держалась и была оптимистом, а потом вышла из аэропорта и расплакалась. Сколько людей в ожидании, особенно жалко детей. В "Храброво" не то чтобы ни присесть, там пройти-то с трудом возможно: толпы людей".
 
 
По словам очевидцев, ситуация пока не меняется. Два рейса отменены, не менее десятка вновь задерживаются. При этом, по словам пассажиров, представителей авиакомпаний в зале не наблюдается, цифры на онлайн-табло не меняются, и люди не знают, как получить информацию о своих рейсах.
 
 
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, при таких форс-мажорных обстоятельствах избежать появления толпы — а значит, и определённой неразберихи — сложно. Кроме того, многое зависит от того, как сами авиакомпании организуют рейсы.
 
Для получения комментариев в адрес всех авиакомпаний были направлены официальные запросы.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
17:59
во франфуркте люфтганза отменила рейс в гданьск из-за тумана. через полчаса представитель компании организованно отвела всех пассажиров к стойкам люфтганзы, раздали ваучеры на гостиницу (4*) и ужин с завтраком. Всё оперативно, без вранья и жалоб.
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Alibaba
Alibaba #
18:16
Позорище! Позор руководства аэропорта и власти! Беспомощные менты, давка, люди не могут попасть на рейсы, пассажиры с грудными детьми не могут зайти в аэропорт.

а как же .. личный контроль киндер-сюрприза ?
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