Life: Аэропорт Шереметьево был оцеплен из-за 30 бочек пива
Аэропорт Шереметьево был оцеплен, а спецслужбы вызваны по тревоге из-за 30 пивных бочек. Об этом сообщает Life
со ссылкой на собственные источники.
Бочки перевозились грузовым автомобилем МАN. Наличие взрывчатки внутри кеглей определил газоанализатор. После этого груз обследовали кинологи с собаками. Животные также подтвердили опасность.
Грузовик был эвакуирован на безопасное расстояние, а территорию сразу оцепили. При более тщательном обследовании взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.
По предварительной версии газоанализатор дал сбой при обследовании пенного содержимого бочек.
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