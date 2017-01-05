Life: Аэропорт Шереметьево был оцеплен из-за 30 бочек пива

Аэропорт Шереметьево был оцеплен, а спецслужбы вызваны по тревоге из-за 30 пивных бочек. Об этом сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

Бочки перевозились грузовым автомобилем МАN. Наличие взрывчатки внутри кеглей определил газоанализатор. После этого груз обследовали кинологи с собаками. Животные также подтвердили опасность.

Грузовик был эвакуирован на безопасное расстояние, а территорию сразу оцепили. При более тщательном обследовании взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

По предварительной версии газоанализатор дал сбой при обследовании пенного содержимого бочек.