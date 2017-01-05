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Калининградцы предлагают ночлег пассажирам, чьи рейсы перенесены из-за ЧП в Храброво

00:10
  2409 2
  • Фото очевидца
Фото очевидца
Калининградцы предлагают ночлег и ужин пассажирам, чьи рейсы задерживаются из-за самолёта, попавшего в аварию в аэропорту "Храброво". Сразу несколько подобных сообщений появились в группе ВКонтакте Клопс.Ru.
 
Первой в социальной сети своё предложение о помощи разместила калининградка Юлия Щербинина.
 
"В связи с ЧП в Храброво, чтобы поддержать людей, мы готовы принять у себя две семьи с детьми. Машина есть. Заберём, отвезем, накормим. Места хватит. Мой номер 8-952-059-55-77", - написала девушка.
 
Идею Юлии поддержала Елена Лютая из Гурьевска: "Живем в Гурьевске, с авто сложно, но комната свободная есть, семью тоже можем принять. Наш телефон: 8-950-679-99-25".
 
С предложением помощи обратилась еще одна калининградка - Елена Поленница: "Если есть, кому везти людей, звоните. Есть свободный диван, ванна, чай, пирог испеку! Заранее предупреждают 5 этаж, с радостью бабулю с дедулей бы приняла, но им, наверное, сложно будет подняться ...хотя! Может кому ещё нужно! Мой номер: 8-902-252-73-39 ".
 
Калининградка Ольга Гехт предложила помочь людям добраться до временного ночлега: "Если нужно забрать кого-то и увезти, пишите".
 
Свою помощь пассажирам предлагают и многие другие жители Калининграда и области.
 

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2 комментария Правила комментирования

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maskolu
maskolu #
00:40
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serezhenka_ivanov_2018
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02:02
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