Калининградцы предлагают ночлег пассажирам, чьи рейсы перенесены из-за ЧП в Храброво

Калининградцы предлагают ночлег и ужин пассажирам, чьи рейсы задерживаются из-за самолёта, попавшего в аварию в аэропорту "Храброво". Сразу несколько подобных сообщений появились в группе ВКонтакте
Клопс.Ru.
Первой в социальной сети своё предложение о помощи разместила калининградка Юлия Щербинина.
"В связи с ЧП в Храброво, чтобы поддержать людей, мы готовы принять у себя две семьи с детьми. Машина есть. Заберём, отвезем, накормим. Места хватит. Мой номер 8-952-059-55-77", - написала девушка.
Идею Юлии поддержала Елена Лютая из Гурьевска: "Живем в Гурьевске, с авто сложно, но комната свободная есть, семью тоже можем принять. Наш телефон: 8-950-679-99-25".
С предложением помощи обратилась еще одна калининградка - Елена Поленница: "Если есть, кому везти людей, звоните. Есть свободный диван, ванна, чай, пирог испеку! Заранее предупреждают 5 этаж, с радостью бабулю с дедулей бы приняла, но им, наверное, сложно будет подняться ...хотя! Может кому ещё нужно! Мой номер: 8-902-252-73-39 ".
Калининградка Ольга Гехт предложила помочь людям добраться до временного ночлега: "Если нужно забрать кого-то и увезти, пишите".
Свою помощь пассажирам предлагают и многие другие жители Калининграда и области.
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