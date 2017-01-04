Пропавшего 76-летнего калининградца с провалами в памяти нашли идущим по ж/д путям

76-летнего Виктора Зубовича, страдающего провалами в памяти, нашли на железнодорожных путях. Мужчина шёл по ветке от ул. Портовой к ул. Суворова. Об этом сообщили родственники пенсионера.

Он исчез днём во вторник, 3 января, в районе улиц Железнодорожной и Портовой.

Его заметили обходчики путей около 18:00 и доставили в помещение сортировочной станции. Позже он поступил в линейный участок полиции. Одновременно с этим, информацию о местонаходжении мужчины передали родственникам. Сейчас он отдыхает дома.