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Главная Новости Общество

Пропавшего 76-летнего калининградца с провалами в памяти нашли идущим по ж/д путям

11:14
  1707 1
  • Фото из архива семьи
Фото из архива семьи
76-летнего Виктора Зубовича, страдающего провалами в памяти, нашли на железнодорожных путях. Мужчина шёл по ветке от ул. Портовой к ул. Суворова. Об этом сообщили родственники пенсионера.
 
Он исчез днём во вторник, 3 января, в районе улиц Железнодорожной и Портовой.
 
Его заметили обходчики путей около 18:00 и доставили в помещение сортировочной станции. Позже он поступил в линейный участок полиции. Одновременно с этим, информацию о местонаходжении мужчины передали родственникам. Сейчас он отдыхает дома. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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serezha_melnikov_2018
serezha_melnikov_2018 #
13:01
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