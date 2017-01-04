В Калининградской области за ночь выпала четверь месячной нормы осадков
За ночь в Калининградской области выпало от 7 до 13 мм осадков. Это около четверти месячной нормы. Об этом сообщил дежурный синоптик Калининграда.
При этом грозу, прошедшую ночью, специалисты не считают экстраординарным явлением. По их словам, происходить оно может несколько раз в год при резкой смене погоды.
Сегодня к вечеру прогнозируется понижение температуры воздуха до - 9 градусов и усиление ветра до 22 м/сек. На дорогах – гололедица.
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