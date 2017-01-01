Россельхознадзор не впустил в Калининградскую область более 18 тонн кормов для животных

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора задержали на границе с Калининградской областью 18,3 тонны сухих и консервированных кормов для кошек и собак. Об этом со сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция ввозилась из Чехии. При проведении ветеринарного контроля было выявлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарных сертификатах.

Груз задержан до получения разъяснения от государственной ветеринарной службы Чехии. Возбуждено дело об административном правонарушении.