Россельхознадзор не впустил в Калининградскую область более 18 тонн кормов для животных
Специалисты регионального Управления Россельхознадзора задержали на границе с Калининградской областью 18,3 тонны сухих и консервированных кормов для кошек и собак. Об этом со сообщает пресс-служба ведомства.
Продукция ввозилась из Чехии. При проведении ветеринарного контроля было выявлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарных сертификатах.
Груз задержан до получения разъяснения от государственной ветеринарной службы Чехии. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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