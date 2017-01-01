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Главная Новости Общество

Россельхознадзор не впустил в Калининградскую область более 18 тонн кормов для животных

15:19
  517 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Специалисты регионального Управления Россельхознадзора задержали на границе с Калининградской областью 18,3 тонны сухих и консервированных кормов для кошек и собак. Об этом со сообщает пресс-служба ведомства.
 
Продукция ввозилась из Чехии. При проведении ветеринарного контроля было выявлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарных сертификатах.
 
Груз задержан до получения разъяснения от государственной ветеринарной службы Чехии. Возбуждено дело об административном правонарушении.
 

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