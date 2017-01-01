В ночь с 3 на 4 января жители Земли смогут увидеть звездопад

В ночь с 3 на 4 января жители Земли смогут наблюдать в небе уникальное явление - метеорный поток Квадрантид. Об этом сообщает "Российская газета".
Ожидается, что звёзды будут падать по 200 штук в час. Кроме того, в этот период Земля окажется в перигелии, то есть ближе всего к Солнцу. До светила будет примерно 147 миллионов километров.
В самую близкую и самую дальнюю точку от светила Земля попадает раз в год.
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