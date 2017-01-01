"Полицейский Дед Мороз" подарил воспитанникам детдома в Гусеве караоке
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Гусеве под Новый год полицейские провели спецоперацию "Дед Мороз". Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.
В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они поздравили с наступающими праздниками воспитанников детского дома "Росток". Сказочными персонажами также выступили сотрудники полиции.
Вместе с детьми они пели песни, водили хороводы, читали стихи. В завершении Дед Мороз подарил ребятам подарки, два проигрывателя с функцией караоке, настольные светильники и настенные календари.
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