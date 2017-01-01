Старейший житель планеты отметил своё 146-летие
Фото с сайта ru.wikipedia.org. Джакарта - столица Индонезии
В Индонезии отметил своё 146-летие старейший житель планеты Сапарман Содимеджо. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на данные газеты Daily Mail
.
Мужчина родился 31 декабря 1870 года. Очередную дату он отметил на острове Ява в кругу родных и близких. Также сообщается, что среди женщин самой долгоживущей является 117-летняя итальянка Эмма Морано.
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