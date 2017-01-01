В России ввели штрафы за производство алкоголя в пластиковых бутылках объёмом более 1,5 литров

С нового года в России за производство алкоголя в пластиковых бутылках объёмом более 1,5 литров введены штрафы до 500 тыс. рублей. Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Об этом сообщает Life

За нарушение закона должностным лицам грозит штраф от 100 до 200 тыс. рублей, юридическим - от 300 до 500 тыс. рублей.

При этом продавать в розницу алкоголь в таких бутылках можно до 1 июля. После этой даты, будут назначаться штрафы в таком же размере.