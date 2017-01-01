Нежные и прекрасные: Алиханов в новогоднем поздравлении особо отметил калининградских женщин (видео)

В своём новогоднем поздравлении врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов особенное внимание уделил калининградским женщинам. Видео поздравления опубликовано на сайте правительства области.

"Мои особые поздравления нашим калининградским женщинам. Разделяя с мужчинами груз забот и трудов, вы остаетесь нежными и прекрасными, воспитываете детей и поддерживаете тепло домашнего очага", - отметил Алиханов.

Отдельно он поздравил ветеранов, участвовавших в становлении региона, и молодое поколение.

"Уходящий год для нашего региона стал особенным. Вместе мы отметили юбилей Калининградской области. С чувством гордости и глубокого уважения чествовали наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов становления области, всех тех, кто создавал фундамент развития региона.

За 70 лет в Янтарном крае сформировались свои традиции, культурные и духовные ценности. Благодаря вам, жителям региона, и вашему общему труду, таланту и энергии область меняется, добивается успехов, обретает новый облик. Современное поколение калининградцев на деле доказывает, что достойно славы своих предков, не уступает в трудолюбии, самоотдаче и энтузиазме", - сказал врио главы области.

Он также отметил, что в наступающем году регионом стоят новые, ответственные задачи. В их числе – активная модернизация экономики, совершенствование инфраструктуры, расширение деловых и культурных контактов со странами-соседями.

Безусловным приоритетом было названо повышение уровня жизни людей.

"Нет никаких сомнений – вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые сложные задачи. Самое главное, это жить честно, быть трудолюбивым, порядочным, любить свою Родину, свою семью, свой дом", - сказал Алиханов.

В заключение он пожелал всем жителям области мира, здоровья и любви.