Каждый из нас может стать немного волшебником: о чём говорит Путин в новогоднем обращении

Владимир Путин в своём ежегодном новогоднем обращении пожелал мира и процветания всем россиянам, а также поделился секретом, как в Новый год стать волшебником. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", — приводит агентство слова Путина, которые уже услышал жители нескольких регионов страны.

Президент пояснил, что для этого "нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".

Путин также пожелал россиянам исполнения желаний, чтобы сбывались все мечты, чистые помыслы и добрые намерения. В заключение глава государства пожелал мира и процветания всей России.