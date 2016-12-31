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Каждый из нас может стать немного волшебником: о чём говорит Путин в новогоднем обращении

15:32
  582 0
  • Фото: официальный сайт Президента России
Фото: официальный сайт Президента России
Владимир Путин в своём ежегодном новогоднем обращении пожелал мира и процветания всем россиянам, а также поделился секретом, как в Новый год стать волшебником. Об этом сообщает РИА "Новости".
 
"Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", — приводит агентство слова Путина, которые уже услышал жители нескольких регионов страны.
 
Президент пояснил, что для этого "нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждёт поддержки".
 
Путин также пожелал россиянам исполнения желаний, чтобы сбывались все мечты, чистые помыслы и добрые намерения. В заключение глава государства пожелал мира и процветания всей России.
 
 

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