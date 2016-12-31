В США скончался 106-летний художник студии Walt Disney, создатель Бэмби
Изображение с сайта ru.wikipedia.org
В США скончался художник студии Walt Disney Тайрус Вонг, который прославился своими эскизам для мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на информацию американской телекомпании CNBC.
Художник ушёл из жизни в возрасте 106 лет. В сообщении семейного музея Walt Disney отмечается, что его рисунки оленей привлекли внимание компании и стали основой для визуального стиля художественного фильма "Бэмби".
Вонг работал в компании с 1938 по 1941 год, но, не смотря на это, в 2001 году он был назван "Легендой Диснея".
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