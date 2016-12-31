Глава Роспотребнадзора рассказала, как сохранить здоровье в праздники

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, как правильно встретить Новый год, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, по её словам, необходимо соблюдать основные правила: правильно питаться, пить безопасную воду, чаще находиться на свежем воздухе и помнить о физических нагрузках.

Что касается еды, важно помнить о её безопасности и употреблять в умеренных количествах.

"Еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике, правильно должна быть упакована", — отметила Попова.

При этом она уточнила, что блюда, содержащие заправки, хранятся недолго.

"Здесь большая площадь поверхности, а различные заправки – это как раз та среда, в которой микробы растут с большим удовольствием", — пояснила глава надзорного ведомства.

Для тех, кто собрался на праздники в тёплые края, главный санитарный врач России рекомендует выяснить перед поездкой, нет ли риска заражения инфекционными заболеваниями. Если же риск есть, принять все возможные меры, чтобы избежать факторов риска.