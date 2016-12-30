Солнечным часам в Светлогорске будет присвоен статус объекта культурного наследия

Общественный совет при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области рассмотрел заявление о присвоении статуса памятников для трёх объектов области и города. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Члены Совета единогласно поддержали инициативу о включении Солнечных часов "Зодиак", которые находятся в Светлогорске, в список объектов культурного наследия. Как полагает Совет, эти часы - одна из самых узнаваемых достопримечательностей области. В этом году возникла угроза их демонтажа в связи с работами по укреплению побережья. В защиту объекта выступило движение "Наш берег", а Антон Алиханов распорядился включить часы в список памятников.
Статус объекта культурного наследия получит также комплекс "Курзал курорта Раушен" в Светлогорске, относящийся к началу прошлого века. В корпусах этого комплекса когда-то останавливался писатель Томас Манн, написавший здесь новеллу "Марио и волшебник".
Также статус памятного места получит сквер, располагающийся на месте площади Готтшеда.
По словам главы Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, в этом году удалось переломить ситуацию с учётом памятников. "В этом году мы собрали все старые экспертизы, провели новые и приняли решение о включении в государственный реестр объектов культурного наследия 84 таких объектов. Для сравнения – в 2015 году таких решений было всего четыре, поэтому для нас сокращение списка выявленных памятников почти на десять процентов - это серьезный шаг вперед".
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