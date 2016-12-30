Калининградцы сорвали публичные слушания по генплану в Балтийске
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 30 декабря, в Балтийске были сорваны публичные слушания по генплану. Во время мероприятия планировалось обсудить 43 изменения, основная часть которых касалась увеличения площадей, на которых будет разрешено возводить жилые дома малой и средней этажности.
Публичные слушания проходили в конференц-зале администрации Балтийска. Участие в них принимал врио главы города Василий Биланчук.
На слушания пришло большое количество горожан — не все поместились в конференц-зале. Желающие выходили к микрофону и высказывали своё мнение по различным вопросам.
Один из участников слушаний вышел к докладчикам и стал вести себя вызывающе. Он говорил неразборчиво. Присутствующие обратились к находившемуся на мероприятии представителю полиции с просьбой вывести мужчину из зала. После этого нарушитель порядка ненадолго вышел, но в скором времени снова появился в помещении с криком "Позор!".
Призывы докладчиков вести себя прилично были мужчиной проигнорированы. После этого собравшиеся стали предлагать перенести слушания. Глава Балтийска вынес это предложение на голосование, и оно было единогласно поддержано. На какое число перенесено мероприятие, пока не известно.
Вывод о том, что нарушитель приехал из Калининграда, горожане сделали потому, что после мероприятия он обсуждал с товарищами, как возвращаться в областной центр.
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