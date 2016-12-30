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Калининградцы сорвали публичные слушания по генплану в Балтийске

Автор: Ольга Колчина
16:40
  834 2
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В пятницу, 30 декабря, в Балтийске были сорваны публичные слушания по генплану. Во время мероприятия планировалось обсудить 43 изменения, основная часть которых касалась увеличения площадей, на которых будет разрешено возводить жилые дома малой и средней этажности.

Публичные слушания проходили в конференц-зале администрации Балтийска. Участие в них принимал врио главы города Василий Биланчук.

На слушания пришло большое количество горожан — не все поместились в конференц-зале. Желающие выходили к микрофону и высказывали своё мнение по различным вопросам.

Один из участников слушаний вышел к докладчикам и стал вести себя вызывающе. Он говорил неразборчиво. Присутствующие обратились к находившемуся на мероприятии представителю полиции с просьбой вывести мужчину из зала. После этого нарушитель порядка ненадолго вышел, но в скором времени снова появился в помещении с криком "Позор!".

Призывы докладчиков вести себя прилично были мужчиной проигнорированы. После этого собравшиеся стали предлагать перенести слушания. Глава Балтийска вынес это предложение на голосование, и оно было единогласно поддержано. На какое число перенесено мероприятие, пока не известно.

Вывод о том, что нарушитель приехал из Калининграда, горожане сделали потому, что после мероприятия он обсуждал с товарищами, как возвращаться в областной центр.

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2 комментария Правила комментирования

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Sergey Sosnov
Sergey Sosnov #
18:00
> Калининградцы сорвали публичные слушания

Прочитав статью, сразу становится понятно что заголовок - некорректен.

А вообще - позор КЛОПСу за такие мелочные "новости". Такая новость никак не красит ни жителей Балтийска, ни Калининграда, ни даже КЛОПС. Увы.
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Sergey Sosnov
Sergey Sosnov #
18:03
Забыл дописать - новость на уровне газеты ПРАВДА для деревни Гадюкино.


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