В Калининградской области впервые за три года услугами пригородных поездов воспользовались три млн человек
В 2016 году услугами пригородных поездов в Калининграде воспользовались три млн человек. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, трёхмиллионная отметка превышена впервые за три года.
Пассажиром, купившим трёхмиллионный билет на поезд Калининград — Светлогорск, стал Максим Иванов. Его поздравил руководитель пригородной пассажирской компании Александр Идиатулин, подарив возможность приобрести месячный абонемент на любое пригородное направление.
Самыми востребованными у калининградцев пригородными маршрутами за прошедший год стали Светлогорск, Пионерский Курорт, Зеленоградск и Гурьевск.
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