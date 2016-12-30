В Калининградской области впервые за три года услугами пригородных поездов воспользовались три млн человек

В 2016 году услугами пригородных поездов в Калининграде воспользовались три млн человек. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, трёхмиллионная отметка превышена впервые за три года.

Пассажиром, купившим трёхмиллионный билет на поезд Калининград — Светлогорск, стал Максим Иванов. Его поздравил руководитель пригородной пассажирской компании Александр Идиатулин, подарив возможность приобрести месячный абонемент на любое пригородное направление.

Самыми востребованными у калининградцев пригородными маршрутами за прошедший год стали Светлогорск, Пионерский Курорт, Зеленоградск и Гурьевск.