Из-за долгов жильцы трёх квартир в п. Космодемьянского на Новый год остались без света

Жильцов трех квартир в п. Космодемьянского под Новый год оставили без электричества за долги. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

Отключение проводилось в рамках рейда "Самая длинная ночь". Общая сумма долга владельцев составила более 20 тысяч рублей, которые они не платили от полугода до 3 лет. Должники знали о необходимости погасить долг, но ничего не сделали.

"На 1 декабря просроченная задолженность за электроэнергию жителей Калининградской области составляет 517 млн рублей, что соизмеримо с неоплатой гражданами потребления за два зимних месяца. Если долг не оплачен в добровольном порядке, то потребитель попадает в план на отключение", - сообщили в пресс-службе.

Если после отключения должник полностью погасит долг, то подача электроэнергии будет восстановлена в течение двух дней. Жильцы двух квартир так и поступили: посетили офис "Янтарьэнергосбыта" и оплатили задолженность.

Также в офисе сбытовой компании можно заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Обязательным условием заключения соглашения является оплата 50% долга. На начало декабря с жителями региона заключено 188 соглашений о реструктуризации на сумму 3,3 млн рублей.

Всего с начала года энергетиками было отключено более 6,5 тысяч граждан, задолжавших почти 90 млн рублей. Около 10 тысяч потребителей предпочли не дожидаться прихода энергетиков и оплатили 70 млн рублей.