Алиханов рассказал, как проведёт новогодние праздники
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, как будет отмечать новогодние праздники. Об этом сообщили в правительстве.
В пятницу, 30 декабря, глава региона посетил ярмарку у Дома Советов и приобрёл для своей семьи сосну.
"Проведу праздник дома с семьёй. В каникулы поезжу по области. Мне кажется, я должен потратить отпускное время на знакомство вживую с людьми, ситуацией на местах. Считаю, что это очень важно", — сказал Алиханов.
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