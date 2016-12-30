Алиханов рассказал, как проведёт новогодние праздники

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, как будет отмечать новогодние праздники. Об этом сообщили в правительстве.



В пятницу, 30 декабря, глава региона посетил ярмарку у Дома Советов и приобрёл для своей семьи сосну.



"Проведу праздник дома с семьёй. В каникулы поезжу по области. Мне кажется, я должен потратить отпускное время на знакомство вживую с людьми, ситуацией на местах. Считаю, что это очень важно", — сказал Алиханов.