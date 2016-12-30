Лидером медиарейтинга мемов года стала фраза Медведева "Денег нет, но вы держитесь"
Компания "Медиалогия" составила рейтинг мемов уходящего года. Верхнюю строчку в нём заняла фраза председателя правительства России Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь".
Вторую и третью строчку заняли
песни Сергея Шнурова "В Питере — пить" и "На лабутенах".
Далее в списке расположились: фраза "Кто не понял, тот поймёт" Рамзана Кадырова, предложение Медведева переименовать кофе "американо" в "русиано/руссиано", совет главы правительства РФ для учителей идти за "нормальной зарплатой" в бизнес. Седьмую строчку в рейтинге мемов заняло высказывание Юрия Лозы о том, что "Гагарин ничего не делал, только лежал". На восьмом месте оказалась фраза Игоря Шувалова о жилье: "Кажется смешным, но люди берут". Девятую строчку заняло выражение Антона Силуанова о том, что "бюджетный пирог стал более диетическим".
На десятом месте медиарейтинга мемов оказался волшебный кот Вжух.
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