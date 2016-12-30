В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
0 °C
ночью
30 декабря 2016 г. 08:02
69 326 пользователей
за 24 часа на сайте
60.47 +0.14
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 08:00
63.28 +0.48
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 08:00
14.3 +0.08
Курс ЦБ на 30 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

На ул. Клары Цеткин ввели в строй четыре проблемных дома

07:47
  76 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде ввели в эксплуатацию четыре проблемных дома на ул. Клары Цеткин. Дома с привлечением средств дольщиков построила фирма "Инвест". В новые квартиры теперь смогут въехать 40 семей.
 
Многоэтажки расположены в границах улиц Герцена – Глинки – Богатырской – Цеткин. Часть домов возвели ещё в 2013 году, но по ряду причин строительство откладывалось. Дома были построены с отклонениями от проектной документации, кроме того, у застройщика были сложности с подключением коммуникаций. В 2014 году эти объекты признали проблемными. Люди в них жили, однако не могли оформить право собственности на квартиры.
 
На помощь покупателям жилья пришли местные и региональные власти. В ходе работы были внесены изменения в разрешительную и градостроительную документацию. В результате проблему удалось решить.
 
Также были достроены четыре многоквартирных дома. В них люди не жили, и для них ввод объектов стал настоящим подарком к Новому Году.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
29 декабря 201614:33
  3661 0
2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
В калининградском УБЭП прошли обыски с изъятием документов
Фото горячей новости
29 декабря 201619:17
  9010 2
"Меньше получают только в Ладушкине": мэр Янтарного Алексей Заливатский назвал свою зарплату
Фото горячей новости
29 декабря 201612:20
  8925 5
Минтранс: катастрофа с Ту-154 произошла из-за неисправной техники
Фото горячей новости
29 декабря 201611:57
  7779 3
Новогодняя ночь на льду, детские спектакли и шоу для взрослых: как провести зимние каникулы в Калининграде
Фото горячей новости
29 декабря 201611:00
  2080

Лента новостей

Картинка
СМИ: спецслужбы США сделали заявление о российских кибератаках
07:59
  29 0
Картинка
На ул. Клары Цеткин ввели в строй четыре проблемных дома
07:47
  76 0
Картинка
Кудрин: Экономика постепенно выходит из кризиса
07:31
  119 0
Картинка
Выдворяемые из США российские дипломаты не могут вернуться домой из-за отсутствия авиабилетов
07:17
  351 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  14105 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4496 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo