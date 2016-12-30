На ул. Клары Цеткин ввели в строй четыре проблемных дома
В Калининграде ввели в эксплуатацию четыре проблемных дома на ул. Клары Цеткин. Дома с привлечением средств дольщиков построила фирма "Инвест". В новые квартиры теперь смогут въехать 40 семей.
Многоэтажки расположены в границах улиц Герцена – Глинки – Богатырской – Цеткин. Часть домов возвели ещё в 2013 году, но по ряду причин строительство откладывалось. Дома были построены с отклонениями от проектной документации, кроме того, у застройщика были сложности с подключением коммуникаций. В 2014 году эти объекты признали проблемными. Люди в них жили, однако не могли оформить право собственности на квартиры.
На помощь покупателям жилья пришли местные и региональные власти. В ходе работы были внесены изменения в разрешительную и градостроительную документацию. В результате проблему удалось решить.
Также были достроены четыре многоквартирных дома. В них люди не жили, и для них ввод объектов стал настоящим подарком к Новому Году.
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