Новое жильё в Калининграде и Гурьевске получили 11 сирот

В Калининграде в четверг, 29 декабря, 11 сирот получили ключи от нового жилья. Вручение провёл врио губернатора Антон Алиханов на церемонии в здании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Квартиры были предоставлены в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая работает уже четвёртый год. За это время удалось обеспечить жильём почти 900 граждан данной категории, из них за текущий год - 110 человек.

Алиханов поздравил новосёлов с новым жильём и выразил уверенность в том, что оно станет подспорьем для их дальнейшей самореализации. Одна из получивших квартиру, студентка Валентина Ковальчук, так прокомментировала событие: "Я очень рада. Ждала этого два года. Большое спасибо всем, кто мне помог! Думаю, что моя новая квартира станет началом моей новой жизни". Переехать девушка планирует сразу после сдачи зимней сессии.

По словам врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, реализация программы продолжится и в 2017 году.