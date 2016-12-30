В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
0 °C
ночью
30 декабря 2016 г. 00:18
69 787 пользователей
за 24 часа на сайте
60.47 +0.14
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 00:00
63.28 +0.48
Курс ММВБ на 30 декабря 2016, 00:00
14.3 +0.08
Курс ЦБ на 30 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Новое жильё в Калининграде и Гурьевске получили 11 сирот

29 декабря 201620:59
  1006 0
  • Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Калининграде в четверг, 29 декабря, 11 сирот получили ключи от нового жилья. Вручение провёл врио губернатора Антон Алиханов на церемонии в здании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Квартиры были предоставлены в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая работает уже четвёртый год. За это время удалось обеспечить жильём почти 900 граждан данной категории, из них за текущий год - 110 человек.
 
Алиханов поздравил новосёлов с новым жильём и выразил уверенность в том, что оно станет подспорьем для их дальнейшей самореализации. Одна из получивших квартиру, студентка Валентина Ковальчук, так прокомментировала событие: "Я очень рада. Ждала этого два года. Большое спасибо всем, кто мне помог! Думаю, что моя новая квартира станет началом моей новой жизни". Переехать девушка планирует сразу после сдачи зимней сессии.
 
По словам врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелики Майстер, реализация программы продолжится и в 2017 году.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
29 декабря 201614:33
  3303 0
2016-й в карикатурах: итоги года по версии Клопс.Ru
В калининградском УБЭП прошли обыски с изъятием документов
Фото горячей новости
29 декабря 201619:17
  6928 2
"Меньше получают только в Ладушкине": мэр Янтарного Алексей Заливатский назвал свою зарплату
Фото горячей новости
29 декабря 201612:20
  8141 3
Минтранс: катастрофа с Ту-154 произошла из-за неисправной техники
Фото горячей новости
29 декабря 201611:57
  7238 3
Новогодняя ночь на льду, детские спектакли и шоу для взрослых: как провести зимние каникулы в Калининграде
Фото горячей новости
29 декабря 201611:00
  1915

Лента новостей

Картинка
США высылают из страны 35 российских дипломатов
29 декабря 201622:12
  979 1
Картинка
СМИ: в 2016 году траты россиян в Польше сократились
29 декабря 201621:53
  594 0
Картинка
При запуске двигателя повалил дым: на ул. Чекистов в Калининграде на ходу загорелся "Ауди"
29 декабря 201621:26
  791 1
Картинка
Новое жильё в Калининграде и Гурьевске получили 11 сирот
29 декабря 201620:59
  1006 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  14065 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4476 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo