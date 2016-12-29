ОНФ: в Калининграде задерживается строительство новых школ

В Калининграде задерживается строительство новых школ, ведущееся в рамках правительственной программы по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, контролирующего исполнение указов главы государства.

Программа была принята осенью 2015 года для решения проблемы дефицита мест в существующих школах. В её рамках 56 регионов, в том числе Калининградская область, получили 25 млрд. рублей на строительство современных школ. Как показал мониторинг выполнения работ, в Калининграде строительство задерживается, и сданы объекты будут только в 2017 году. Кроме Калининградской, отстают по темпам Вологодская, Новгородская, Псковская, Тамбовская, Новосибирская и Иркутскаяобласти, а также Камчатский и Краснодарский край, Дагестан, Калмыкия и Чувашия.

Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта Любовь Духанина согласилась с тем, что для многих регионов участие в программе представляет сложности, однако подчеркнула её важность: "Несмотря на тяжелые условия участия в программе, регионы должны быть готовыми в любой момент вступить в проект. При этом в разработку проектов строящихся школ должны вовлекаться представители местной власти, специалисты, учителя, родители и даже школьники. Необходимо учитывать их запросы на всех этапах строительства вплоть до его благоустройства".